جامعة تحول نظام التعليم إلى "عن بُعد" حتى نهاية شهر رمضان

الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تحويل نظام التعليم إلى الدراسة عن بُعد، اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3 آذار 2026، ولغاية نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك حرصًا على سلامة الطلبة في ظل الظروف الراهنة.



وأكدت الجامعة أن كل كلية ستقوم بالإعلان عن تفاصيل المختبرات العملية وآلية عقدها، سواء كانت وجاهيًا مع توفير محتوى إلكتروني، أو عن بُعد بشكل كامل.



وفيما يتعلق بامتحانات المستوى المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 آذار 2026، أوضحت الجامعة أنها ستبقى قائمة في مواعيدها داخل الحرم الجامعي.

اضافة اعلان