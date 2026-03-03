جامعة تحول نظام التعليم إلى "عن بُعد" حتى نهاية شهر رمضان

وأكدت الجامعة أن كل كلية ستقوم بالإعلان عن تفاصيل المختبرات العملية وآلية عقدها، سواء كانت وجاهيًا مع توفير محتوى إلكتروني، أو عن بُعد بشكل كامل.
وفيما يتعلق بامتحانات المستوى المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 آذار 2026، أوضحت الجامعة أنها ستبقى قائمة في مواعيدها داخل الحرم الجامعي.
