الثلاثاء 2026-05-19 08:32 ص

جامعة تقرر الدوام عن بعد الأحد القادم وعطلة اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 19-05-2026 08:18 ص
الوكيل الإخباري-   قرر رئيس جامعة مؤتة الأستاذ الدكتور سلامة النعيمات اعتماد نظام التعليم عن بُعد (Online) لطلبة الجامعة يوم الأحد الموافق 24/5/2026.اضافة اعلان


كما قرر تعليق دوام العاملين في الجامعة لهذا اليوم الثلاثاء، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك، وبما يضمن استمرارية الأعمال والخدمات الضرورية، وذلك بالتنسيق مع عمداء الكليات ومديري الوحدات والدوائر المعنية.

وسيتم تعويض دوام هذا اليوم بالنسبة للعاملين في موعد يحدد لاحقا.
 
 


