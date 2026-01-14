جامعة تقرر تأجيل الامتحانات حتى العاشرة صباحا الأربعاء

الوكيل الإخباري- قرر رئيس جامعة الحسين بن طلال، الدكتور عاطف الخرابشة، تعديل موعد بدء الامتحانات النهائية، بحيث يكون أول امتحان عند الساعة 10:00 صباحاً، كما قرر تعديل مواعيد بدء الدوام الرسمي للعاملين في الجامعة، اليوم الأربعاء، ليصبح عند الساعة 9:30 صباحاً.

