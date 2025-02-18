جامعة توقف عددًا من الاقتطاعات على رواتب العاملين بمناسبة رمضان والعيد

وأوضح الدكتور العجلوني أن الاقتطاعات التي سيتم وقفها تشمل: الرسوم الجامعية لأبناء العاملين، واقتطاعات نادي العاملين، والقرض الحسن " صندوق الادخار "،مشيرًا إلى أن هذا القرار يستفيد منه 1890 موظفًا من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية عن كل شهر.
وأكد العجلوني أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم موظفيها والتخفيف من التزاماتهم المالية خلال فترة شهر رمضان وعيد الفطر .
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