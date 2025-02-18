جامعة توقف عددًا من الاقتطاعات على رواتب العاملين بمناسبة رمضان والعيد

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الوكيل الإخباري- في بادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن العاملين في الجامعة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، وقف عدد من الاقتطاعات على رواتب العاملين من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والمترتبة عليهم للجامعة، عن شهر شباط الحالي وشهر آذار القادم لعام 2025. اضافة اعلان





وأوضح الدكتور العجلوني أن الاقتطاعات التي سيتم وقفها تشمل: الرسوم الجامعية لأبناء العاملين، واقتطاعات نادي العاملين، والقرض الحسن " صندوق الادخار "،مشيرًا إلى أن هذا القرار يستفيد منه 1890 موظفًا من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية عن كل شهر.



وأكد العجلوني أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم موظفيها والتخفيف من التزاماتهم المالية خلال فترة شهر رمضان وعيد الفطر .