الثلاثاء 2026-01-13 08:41 ص

جامعة جديدة تحوّل المحاضرات إلى التعليم عن بُعد الثلاثاء

جامعة جديدة تعلن تعليق الدوام الثلاثاء
تعبيرية
 
الثلاثاء، 13-01-2026 06:38 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت الجامعة الألمانية الأردنية تحويل محاضراتها إلى نظام التعليم عن بُعد اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الحالي.

وذكرت الجامعة في بيان صحفي أنه تقرّر تأجيل مناقشات مشاريع التخرج المقرّة الثلاثاء لتُعقد يوم الخميس الموافق 15 كانون الثاني الحالي بنفس الجدول المعتمد.


كما سيتم إعادة جدولة امتحانات المختبرات والمراسم المقرَّرة الثلاثاء، على أن تُعلن الكليات المعنيّة الجداول الجديدة لاحقاً.


وكلّفت الجامعة العمداء بتنظيم امتحانات المساقات العملية في كلياتهم، وتفويض العمداء والمدراء بتنظيم دوام كوادرهم وفق الحاجة وبما يضمن استمرارية العمل.


كما تحدد موعد بدء الدوام اليوم الثلاثاء في الساعة العاشرة صباحاً أو حسب توجيهات المسؤول المباشر ووفق ما تقتضيه طبيعة العمل.

 

وطلبت الجامعة من الجميع الالتزام بالإجراءات ومتابعة الإعلانات الصادرة عن الكليات للاطلاع على أي مستجدات.

 
 


