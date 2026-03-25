جامعة حكومية تحوّل دوام الطلبة عن بُعد الخميس

الوكيل الإخباري- قررت جامعة مؤتة تحويل دوام الطلبة ليوم الخميس، إلى نظام التعليم عن بُعد (أون لاين)، وذلك نظرا للظروف الجوية المتوقعة وحرصا على سلامة الطلبة.

وأكدت الجامعة أن القرار يأتي في إطار إجراءاتها الاحترازية لضمان استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع، داعية الطلبة إلى الالتزام بحضور المحاضرات عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة.