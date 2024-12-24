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جامعة عجلون تخصص 2.5 مليون دينار لإنشاء مرافق رياضية وتعليمية متطورة

جامعة عجلون الوطنية
جامعة عجلون الوطنية
الثلاثاء، 24-12-2024 02:44 م

الوكيل الإخباري-   خصصت جامعة عجلون الوطنية 2.5 مليون دينار لإنشاء صالة رياضية ومشاريع ذكية تشمل مباني حديثة بأنظمة تحليل وجوه، لتعزيز البيئة التعليمية.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور فراس الهناندة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن الجامعة شهدت نهضة أكاديمية من خلال البرامج والتخصصات الأكاديمية لتصبح مركزا حيويا للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والزراعة الذكية لعكس الرؤية المستقبلية المستشرقة للجامعة .


وأكد أن الجامعة حققت عدة إنجازات منها رفع ترتيب الجامعة الأكاديمي محليا ودوليا، وزيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة ما أسهم في تعزيز سمعة الجامعة، واستضافة العديد من المؤتمرات العلمية الدولية التي سلطت الضوء على أحدث التطورات الأكاديمية والبحثية في مختلف المجالات.

 
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