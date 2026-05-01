الجمعة 2026-05-01 11:35 م

جامعة عجلون تشارك بفعاليات الملتقى الصيدلاني العلمي السوري

الجمعة، 01-05-2026 11:12 م

الوكيل الإخباري-   شارك رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندة في فعاليات الملتقى الصيدلاني العلمي السوري الذي عُقد في جامعة دمشق، بمشاركة واسعة من أكثر من 3000 صيدلي وأكاديمي وباحث، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين من عدد من الدول العربية والأجنبية.

وخلال الملتقى، قدّم الهناندة محاضرة علمية متخصصة تناولت استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التدريسية، حيث استعرض أحدث الاتجاهات العالمية في توظيف هذه التقنيات في تطوير أساليب التعليم والتعلّم، وتعزيز التفاعل داخل البيئة الصفية، إضافة إلى دورها في تحليل البيانات التعليمية وتخصيص المحتوى بما يتناسب مع احتياجات الطلبة.


وأكد، أن إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم يمثل نقلة نوعية في المنظومة الأكاديمية، ويسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية، مشيراً إلى أهمية تأهيل الكوادر الأكاديمية لمواكبة هذا التحول الرقمي المتسارع، وتعزيز التكامل بين التعليم التقليدي والتقنيات الحديثة.

 
 


