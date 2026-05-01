جامعة عجلون تشارك بفعاليات الملتقى الصيدلاني العلمي السوري

الوكيل الإخباري- شارك رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندة في فعاليات الملتقى الصيدلاني العلمي السوري الذي عُقد في جامعة دمشق، بمشاركة واسعة من أكثر من 3000 صيدلي وأكاديمي وباحث، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين من عدد من الدول العربية والأجنبية.

وخلال الملتقى، قدّم الهناندة محاضرة علمية متخصصة تناولت استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التدريسية، حيث استعرض أحدث الاتجاهات العالمية في توظيف هذه التقنيات في تطوير أساليب التعليم والتعلّم، وتعزيز التفاعل داخل البيئة الصفية، إضافة إلى دورها في تحليل البيانات التعليمية وتخصيص المحتوى بما يتناسب مع احتياجات الطلبة.