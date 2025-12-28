جامعة مؤتة تؤخر الدوام الرسمي لغاية الساعة العاشرة

الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة مؤتة عن تأخير الدوام اليوم الأحد إلى الساعة العاشرة صباحًا بدلًا من الموعد المعتاد، ويشمل ذلك جميع العاملين والطلبة.

