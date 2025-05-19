جامعة مؤتة تحتفل بعيد الاستقلال

وقال رئيس الجامعة، الدكتور سلامة النعيمات، "إن الاستقلال مناسبة وطنية عظيمة تجسد رمزية الحرية والشموخ الوطني، وهو الفجر الذي منح الوطن سيادته وكبريائه، بفضل الحكمة والعبقرية التي توشح بها الهاشميون كقادة للأمة، وصناع مجد، وأصحاب تضحيات خالدة من أجل الثوابت الوطنية الراسخة".
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