جامعة مؤتة تحتفل بعيد الاستقلال

الوكيل الإخباري- احتفلت عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة اليوم الاثنين بعيد الاستقلال الـ79 للمملكة، بحضور المجلس الأمني لمحافظة الكرك برئاسة محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة بجناحيها العسكري والمدني.

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