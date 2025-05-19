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جامعة مؤتة تحتفل بعيد الاستقلال

جامعة مؤتة
جامعة مؤتة
 
الإثنين، 19-05-2025 03:34 م

الوكيل الإخباري-    احتفلت عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة اليوم الاثنين بعيد الاستقلال الـ79 للمملكة، بحضور المجلس الأمني لمحافظة الكرك برئاسة محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة بجناحيها العسكري والمدني.

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وقال رئيس الجامعة، الدكتور سلامة النعيمات، "إن الاستقلال مناسبة وطنية عظيمة تجسد رمزية الحرية والشموخ الوطني، وهو الفجر الذي منح الوطن سيادته وكبريائه، بفضل الحكمة والعبقرية التي توشح بها الهاشميون كقادة للأمة، وصناع مجد، وأصحاب تضحيات خالدة من أجل الثوابت الوطنية الراسخة".

 
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