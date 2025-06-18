جامعة مؤتة تستضيف المؤتمر السنوي الثالث لمعلمي اللغة الإنجليزية

الوكيل الإخباري- نظمت جامعة مؤتة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، وجامعة البلقاء التطبيقية، المؤتمر السنوي الثالث لمعلمي اللغة الإنجليزية في الأردن، تحت شعار: "التعليم وصناعة المستقبل".

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ومثّل جامعة مؤتة في المؤتمر عميدة كلية الآداب، الدكتورة رانية العقاربة، تأكيدا على حرص الجامعة بالانخراط الفاعل في المبادرات التعليمية النوعية، وبناء شراكات محلية ودولية تسهم في تطوير العملية التربوية.