جامعة مؤتة تستضيف المؤتمر السنوي الثالث لمعلمي اللغة الإنجليزية

ومثّل جامعة مؤتة في المؤتمر عميدة كلية الآداب، الدكتورة رانية العقاربة، تأكيدا على حرص الجامعة بالانخراط الفاعل في المبادرات التعليمية النوعية، وبناء شراكات محلية ودولية تسهم في تطوير العملية التربوية.
وقالت العقاربة إن هذا المؤتمر يعكس التزام الجامعة بدورها الأكاديمي والمجتمعي، وسعيها المستمر نحو تعزيز البيئة الجامعية التفاعلية، والانفتاح على التجارب الدولية في مجال التعليم، بما يسهم في تجويد مخرجات التعلم، وتمكين المعلمين، وتعزيز ثقافة التميز والإبداع في المؤسسات التربوية.
-
أخبار متعلقة
-
مندوبا عن الملك.. الحنيطي يرعى حفل تخريج كلية الدفاع الوطني الملكية
-
وزير التربية: البدء بتنفيذ حزمة من الإجراءات لتحسين أوضاع المعلمين
-
وزارة النقل تنظم ورشة توعوية لتعزيز الوعي الصحي
-
قروض بقيمة 7.7 مليون دينار لدعم مربي الثروة الحيوانية
-
الضمان الاجتماعي تطلق قناة رسمية عبر “الواتساب”
-
قرار بخصوص العاملين على حساب التعليم الإضافي ومدارس الطلبة السوريين
-
السماح للعراقيين بالدخول للأردن بدون تأشيرة مسبقة عبر مطار الملكة علياء
-
الأمن العام يدعو لمتابعة قناته الرسمية على واتساب - رابط