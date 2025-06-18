الأربعاء 2025-06-18 05:48 م
 

جامعة مؤتة تستضيف المؤتمر السنوي الثالث لمعلمي اللغة الإنجليزية

جامعة مؤتة
جامعة مؤتة
 
الأربعاء، 18-06-2025 05:30 م

الوكيل الإخباري-    نظمت جامعة مؤتة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، وجامعة البلقاء التطبيقية، المؤتمر السنوي الثالث لمعلمي اللغة الإنجليزية في الأردن، تحت شعار: "التعليم وصناعة المستقبل".

اضافة اعلان


ومثّل جامعة مؤتة في المؤتمر عميدة كلية الآداب، الدكتورة رانية العقاربة، تأكيدا على حرص الجامعة بالانخراط الفاعل في المبادرات التعليمية النوعية، وبناء شراكات محلية ودولية تسهم في تطوير العملية التربوية.


وقالت العقاربة إن هذا المؤتمر يعكس التزام الجامعة بدورها الأكاديمي والمجتمعي، وسعيها المستمر نحو تعزيز البيئة الجامعية التفاعلية، والانفتاح على التجارب الدولية في مجال التعليم، بما يسهم في تجويد مخرجات التعلم، وتمكين المعلمين، وتعزيز ثقافة التميز والإبداع في المؤسسات التربوية.

 
gnews

أحدث الأخبار

الحنيطي يرعى حفل تخريج كلية الدفاع الوطني الملكية

أخبار محلية مندوبا عن الملك.. الحنيطي يرعى حفل تخريج كلية الدفاع الوطني الملكية

جامعة مؤتة

أخبار محلية جامعة مؤتة تستضيف المؤتمر السنوي الثالث لمعلمي اللغة الإنجليزية

زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ: ترامب يمارس سلطاته بالكامل ضد إيران

عربي ودولي ترامب: لا أستطيع الجزم ما إذا كانت أميركا ستقصف إيران

وزير التربية والتعليم عزمي محافظة

أخبار محلية وزير التربية: البدء بتنفيذ حزمة من الإجراءات لتحسين أوضاع المعلمين

أثار انفجار في طهران.

عربي ودولي انفجارات قوية جديدة في شرق طهران

وزارة النقل

أخبار محلية وزارة النقل تنظم ورشة توعوية لتعزيز الوعي الصحي

تصاعد الدخان من غزة

فلسطين "الأونروا": الوضع الصحي في غزة حرج

نقود

أخبار محلية قروض بقيمة 7.7 مليون دينار لدعم مربي الثروة الحيوانية



 
 





الأكثر مشاهدة