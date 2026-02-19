الجمعة 2026-02-20 12:20 ص

جامعة مؤتة تعقد ورشة تعريفية حول أنشطة الصندوق الوطني لدعم المؤسسات "نافس"

جامعة مؤتة
جامعة مؤتة
 
الخميس، 19-02-2026 10:42 م

الوكيل الإخباري-   عقدت جامعة مؤتة اليوم الخميس، ورشة تعريفية استهدفت ممثلي الشركات العاملة في محافظات الجنوب، بهدف تعريفهم بأنشطة وبرامج الصندوق الوطني لدعم المؤسسات (نافس) وآليات الاستفادة من خدماته التمويلية والفنية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين الجامعة والقطاعين العام والخاص.

اضافة اعلان


وجاءت الورشة على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة والصندوق، وقّعها عن الجامعة رئيسها الدكتور سلامة النعيمات، وعن المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا أمينه العام الدكتور مشهور الرفاعي، بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد الصرايرة، والمهندس معاذ علاوين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مركبات في المنطقة الحرة.

اقتصاد محلي ارتفاع حركة "ترانزيت" المركبات عبر المنطقة الحرة الزرقاء 46 % في 2025

ب

عربي ودولي ترامب يأمل في مشاركة روسيا بإعادة إعمار غزة

ولي العهد: مع رجوة خلال الإفطار مع العائلة

أخبار محلية ولي العهد: مع رجوة خلال الإفطار مع العائلة

ب

فلسطين شعث: نعمل بخطوات متدرجة لترسيخ الأمن وبناء أسس السلام في غزة

الطفل زيد في ذمة الله

خاص بالوكيل بعد وفاة والدته بحادث اثناء نزهة ... الطفل زيد في ذمة الله على اثر اصابته

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق

الطقس الارصاد : انخفاض ملموس على الحرارة وعودة الامطار بهذا الموعد

ب

فلسطين روبيو: لا توجد خطة بديلة لغزة

ر

عربي ودولي ترامب يمدد العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا لمدة عام



 






الأكثر مشاهدة