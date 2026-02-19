جامعة مؤتة تعقد ورشة تعريفية حول أنشطة الصندوق الوطني لدعم المؤسسات "نافس"

الوكيل الإخباري- عقدت جامعة مؤتة اليوم الخميس، ورشة تعريفية استهدفت ممثلي الشركات العاملة في محافظات الجنوب، بهدف تعريفهم بأنشطة وبرامج الصندوق الوطني لدعم المؤسسات (نافس) وآليات الاستفادة من خدماته التمويلية والفنية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين الجامعة والقطاعين العام والخاص.

اضافة اعلان