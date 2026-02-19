جامعة مؤتة تعقد ورشة تعريفية حول أنشطة الصندوق الوطني لدعم المؤسسات "نافس"

وجاءت الورشة على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة والصندوق، وقّعها عن الجامعة رئيسها الدكتور سلامة النعيمات، وعن المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا أمينه العام الدكتور مشهور الرفاعي، بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد الصرايرة، والمهندس معاذ علاوين.
-
أخبار متعلقة
-
عجلون: مبادرات تطوعية تعزز جهود الحفاظ على البيئة خلال رمضان
-
ولي العهد: مع رجوة خلال الإفطار مع العائلة
-
انطلاق فعاليات "أماسي رمضان" في السلط
-
تل إربد يكتسي بالأنوار وزينة رمضان ويستعيد ألقه التراثي
-
عجلون: دعوات لتكثيف الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان
-
الأردن يؤكد أهمية انعقاد مجلس السلام وتنفيذ كامل بنود خطة ترامب حول غزة
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات
-
تعليمات جديدة لتملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب