جامعة مؤتة تعلن مواعيد جديدة للامتحانات المؤجلة

جامعة مؤتة: دوام الطلبة ليوم غدٍ الثلاثاء عن بُعد
جامعة مؤتة
 
الوكيل الإخباري-    أعلنت جامعة مؤتة، اليوم الأربعاء، عن المواعيد الجديدة لامتحانات الجلسة الأولى التي تم تأجيلها يوم الأربعاء الموافق 14/1/2026 بسبب الظروف الجوية.

وأوضحت الجامعة أن المواعيد الجديدة على النحو التالي: أولًا: امتحانات (الجلسة الأولى) يوم الأحد الموافق 25/1/2026 الساعة العاشرة صباحًا في القاعات نفسها التي أُعلن عنها سابقًا،
ثانيًا: الامتحانات المحوسبة لمادتي تاريخ العلوم عند العرب وبرمجة قواعد البيانات يوم الأحد الموافق 25/1/2026 الساعة 2:30 بعد الظهر.

 
 


