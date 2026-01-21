جامعة مؤتة تعلن مواعيد جديدة للامتحانات المؤجلة

الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة مؤتة، اليوم الأربعاء، عن المواعيد الجديدة لامتحانات الجلسة الأولى التي تم تأجيلها يوم الأربعاء الموافق 14/1/2026 بسبب الظروف الجوية.

