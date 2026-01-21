جامعة مؤتة تعلن مواعيد جديدة للامتحانات المؤجلة

وأوضحت الجامعة أن المواعيد الجديدة على النحو التالي: أولًا: امتحانات (الجلسة الأولى) يوم الأحد الموافق 25/1/2026 الساعة العاشرة صباحًا في القاعات نفسها التي أُعلن عنها سابقًا،
ثانيًا: الامتحانات المحوسبة لمادتي تاريخ العلوم عند العرب وبرمجة قواعد البيانات يوم الأحد الموافق 25/1/2026 الساعة 2:30 بعد الظهر.
