جامعة مؤتة تعلن موعد الامتحانات المؤجلة

وقالت الجامعة إن الامتحانات المحوسبة لمادتي تاريخ العلوم عند العرب، وبرمجة قواعد البيانات، فستعقد يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.
وأكدت الجامعة ضرورة التزام الطلبة بالمواعيد المحددة، والحضور قبل بدء الامتحانات بوقت كاف.
