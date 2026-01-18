الأحد 2026-01-18 05:44 م

جامعة مؤتة تعلن موعد الامتحانات المؤجلة

أرشيفية
 
الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة مؤتة اليوم الأحد أن امتحانات الجلسة الأولى التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء الماضي وأجلت بسبب الظروف الجوية، ستعقد يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحا، في القاعات نفسها التي أعلن عنها سابقا.

وقالت الجامعة إن الامتحانات المحوسبة لمادتي تاريخ العلوم عند العرب، وبرمجة قواعد البيانات، فستعقد يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.


وأكدت الجامعة ضرورة التزام الطلبة بالمواعيد المحددة، والحضور قبل بدء الامتحانات بوقت كاف.

 
 


