الإثنين 2025-12-29 06:11 م

جامعة مؤتة: دوام الطلبة ليوم غدٍ الثلاثاء عن بُعد

الإثنين، 29-12-2025 06:06 م
الوكيل الإخباري-  قرر رئيس جامعة مؤتة، الدكتور سلامة النعيمات، أن يكون دوام الطلبة ليوم غد الثلاثاء (عن بُعد)، نظرًا للظروف الجوية السائدة، باستثناء طلبة كلية الطب الذين لديهم امتحانات محوسبة، حيث ستبدأ امتحاناتهم الساعة 10:00 صباحًا بدلًا من الموعد المعلن سابقًا، فيما يكون دوام العاملين في الجامعة الساعة (8.30) وكالمعتاد.اضافة اعلان


وقال النعيمات إن هذا القرار يأتي حفاظا على سلامة الطلبة نظرا للظروف الجوية السائدة.
 
 


