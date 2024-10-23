جامعة مؤتة: علوم الرياضة تعقد مؤتمرها الدولي الرابع لعلوم الرياضة والصحة

النعيمات تناول في كلمته أفكارًا عكست قيمة الجامعة التي تفتخر بتبادل الخبرات مع كافة الجهات التي من شأنها تطوير مسيرتها الأكاديمية إذْ تأسست على مبادىء راسخة تسعى إلى نشر المعرفة والارتقاء بالمجتمع من خلال التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع والتي تتجسد بربط أبحاثها ومؤتمراتها بحاجاته؛ لإيجاد حلول تسهل حياة الناس وتساعدهم في تسهيل متطلبات الحصول على المعلومة الصحيحة .
وأشار النعيمات الى ان الجامعة تحرص على تنظيم الأنشطة والمؤتمرات التي من شأنها تعزيز التعاون بين العلماء في مختلف المجالات ، فالمؤتمرات تعكس الايمان العميق بأهمية الرياضة في حياتنا ليس فقط كوسيلة لتحسين الصحة البدنية والعقلية ولكنها أداة لتعزيز الروابط الاجتماعية القيمة وتسخيرها وفق الإمكانيات المتاحة .
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