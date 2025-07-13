جامعتا "الأردنية" و"كركوك" تبحثان التعاون الأكاديمي

الوكيل الإخباري- بحثت الجامعة الأردنية وجامعة كركوك العراقية، اليوم الأحد، أوجه التعاون الأكاديمي وتعزيز الشراكة العلمية والرقمية بين الجانبين، في إطار توجه المؤسستين نحو إرساء بيئة تعليمية متقدمة تستند إلى الابتكار والتكامل العلمي والبحثي.

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جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون الكليات الإنسانية، الدكتورة ناهد عميش، عميد كلية الآداب في جامعة كركوك، الدكتور عمر نجم الدين إنجه، بحضور عميد كلية الآداب الدكتور محمد القضاة، ومساعدة نائب الرئيس لشؤون الكليات الإنسانية الدكتورة غدير الحسن، ومساعد مدير وحدة الشؤون الدولية سكينة المناصير.



وناقش اللقاء، أوجه التعاون الممكنة في مجال تطوير البرامج الأكاديمية، وتحديث الخطط الدراسية، وتنظيم المؤتمرات العلمية المشتركة، إلى جانب إنشاء برامج للدراسات العليا، بما يرسي دعائم التعاون الأكاديمي بين الجامعتين.



واتفق الطرفان على ضرورة بلورة هذه المباحثات من خلال توقيع مذكرة تفاهم عامة تحدد مجالات التعاون المستقبلية، ما يجسد التزام الجانبين بتوسيع قاعدة التعاون والتنسيق المؤسسي.



كما ناقش الجانبان آليات التعاون في تدريب أعضاء الهيئة التدريسية، وتبادل الزيارات، وإشراك الطلبة في تنفيذ المشاريع التقنية، بما يعزز من جاهزيتهم لسوق العمل الرقمي.



وقدمت عميش عرضا تفصيليا حول تجربة الجامعة الأردنية في رقمنة المحتوى الأكاديمي، مشيرة إلى دور مركز التميز في التعلم والتعليم في تطوير أدوات التعليم الذكي، من خلال إنتاج محاضرات تفاعلية، وتوثيق المواد التعليمية إلكترونيا، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة التقييم والاختبارات.



وأكدت، استعداد الجامعة لمد جسور التعاون مع جامعة كركوك العراقية، صاحبة الإرث الأكاديمي العريق، وبما يصب في مصلحة الطرفين.