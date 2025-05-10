جاهزون لكل طارئ .. الدفاع المدني يتعامل مع مئات الحالات بفعالية

وبلغ معدل زمن الاستجابة للحالات الإسعافية (7 دقائق و35 ثانية)، في حين بلغ (7 دقائق و36 ثانية) لحوادث الإنقاذ، و(7 دقائق و34 ثانية) لحوادث الإطفاء.
وأكدت المديرية استمرار جاهزيتها للتعامل مع مختلف البلاغات والحالات الطارئة على مدار الساعة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عنها حفاظًا على سلامتهم.
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