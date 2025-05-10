السبت 2025-05-10 09:11 م
 

جاهزون لكل طارئ .. الدفاع المدني يتعامل مع مئات الحالات بفعالية

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 10-05-2025 08:06 م
الوكيل الإخباري-  تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية مع (1242) حادثًا توزعت بين (1033) حالة إسعافية، و(108) حوادث إنقاذ، و(101) حادث إطفاء، وذلك بمتوسط زمن استجابة بلغ أقل من 8 دقائق.اضافة اعلان


وبلغ معدل زمن الاستجابة للحالات الإسعافية (7 دقائق و35 ثانية)، في حين بلغ (7 دقائق و36 ثانية) لحوادث الإنقاذ، و(7 دقائق و34 ثانية) لحوادث الإطفاء.

وأكدت المديرية استمرار جاهزيتها للتعامل مع مختلف البلاغات والحالات الطارئة على مدار الساعة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عنها حفاظًا على سلامتهم.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية عاجل 230 وفاة بسبب حوادث الدهس في 2024

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي في دبي.. لقاء دبلوماسي يعزز العلاقات الأردنية الإماراتية

المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف

عربي ودولي هل تقترب الحرب من استراحة مؤقتة؟ موسكو تدرس مقترح وقف إطلاق النار

ارشيفية

أخبار محلية جاهزون لكل طارئ .. الدفاع المدني يتعامل مع مئات الحالات بفعالية

تعبيرية

أخبار محلية 35 ألف رغيف يوميًا لأهل غزة .. المخبز الأردني يبدأ العمل جنوب القطاع

ارشيفية

أخبار محلية الترخيص المتنقل"المسائي" بلواء بني عبيد غدا الأحد

جانب من الحملة

أخبار محلية 2250 عملية أعادت البصر .. حملة أردنية تزرع الأمل في عيون الفلسطينيين

المخدرات التي تم ضبطها

أخبار محلية درون محملة بالمخدرات .. والجيش لها بالمرصاد



 
 





الأكثر مشاهدة