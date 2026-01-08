جاهزية حكومية قصوى لمواجهة منخفض جوي عالي الخطورة الجمعة

10:29 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760292 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارات وبلديات رفع جاهزيتها القصوى للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع أن يؤثر على المملكة اعتبارًا من صباح الجمعة، مؤكدة تأهّب كوادرها المعنية للتعامل مع أي تأثيرات محتملة. اضافة اعلان





وأكدت الجهات المعنية اتخاذ إجراءات استباقية ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي.

وزارة الإدارة المحلية



وجهت وزارة الإدارة المحلية البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية برفع مستوى الجاهزية إلى الدرجة القصوى، للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع صباح الجمعة، ضمن إجراءات استباقية تهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة.



واطّلعت الوزارة على التقارير التفصيلية الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية وخرائط الإنذار المبكر التي تُبيّن مستويات الخطورة المتوقعة في عدد من المناطق.



وبحسب خرائط الإنذار المبكر، ستشهد بعض بلديات محافظتي الكرك والطفيلة مستويات خطورة مرتفعة جدًا (الأحمر الداكن)، وتشمل بلديات الكرك الكبرى، وعي، ومؤتة، والمزار.



كما صُنِّفت بلديات محافظات إربد، وعجلون، وجرش، والعاصمة عمّان، ومأدبا، والبلقاء، والكرك، والطفيلة ضمن مناطق الخطورة المرتفعة (المستوى الأحمر).



فيما تشير الخرائط إلى مستويات خطورة متوسطة في بلديات محافظات العقبة، والمفرق، والزرقاء، إضافة إلى بعض بلديات محافظة معان، وأجزاء من جنوب العاصمة عمّان.



وأكدت الوزارة طلبها من جميع بلديات المملكة استئجار الآليات اللازمة للعمل الميداني ومعالجة أي مشكلات قد تطرأ خلال المنخفض الجوي، خصوصًا في البلديات المتوقع أن تشهد غزارة في الأمطار.

أمانة عمّان



أعلن مدير التنفيذ في أمانة عمّان، ربيع أبو زيد، جاهزية الأمانة للتعامل مع المنخفض الجوي، مشيرًا إلى تفعيل جميع غرف العمليات، وتواجد نحو 4600 من كوادر الأمانة طوال فترة تأثير المنخفض، إضافة إلى نشر 100 آلية في شوارع العاصمة.



وأضاف أن كميات الأمطار الكبيرة خلال المنخفضات الأخيرة تتطلب تعزيز الكوادر ونشرها في مواقع متعددة من العاصمة لضمان سرعة الاستجابة لأي ملاحظات.



وأعلنت الأمانة حالة الطوارئ القصوى للمياه اعتبارًا من صباح الجمعة، مؤكدة جاهزية كوادرها ميدانيًا للتعامل مع البلاغات الواردة إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، وداعية المواطنين إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و117180) عند رصد أي ملاحظات.



ودعت الأمانة إلى اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لما تسببه من إغلاق لخطوط تصريف مياه الأمطار.



كما شددت على أهمية تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية الواقعة دون منسوب الشارع، وحثّت التجار على اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.



وأكدت الأمانة ضرورة مبادرة المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى تأمين مواد البناء تجنبًا لانجرافها وإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.



أكد وزير الداخلية، مازن الفراية، خلال زيارة إلى لواء الرمثا، أهمية الاستعداد التام للمنخفض الجوي المتوقع خلال الأيام المقبلة، وضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية والتنسيق فيما بينها لضمان ديمومة تقديم الخدمات للمواطنين.



وشدد الفراية على أهمية الاستمرار في تفقد وصيانة البنية التحتية، بما يتوافق مع متطلبات خطة الدفاع المدني المنبثقة عن اللجنة المحلية للدفاع المدني.



أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع تأثيره على المملكة اعتبارًا من صباح الجمعة، من خلال حزمة من الإجراءات الميدانية والاحترازية لضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطرق.



وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عمر المحارمة، إن كوادر الوزارة استكملت أعمال تنظيف العبارات المائية في مختلف مناطق المملكة والكشف عليها بشكل متواصل، لضمان قدرتها على استيعاب كميات المياه المتوقعة ومنع تشكّل تجمعات مائية أو انجرافات.



وأضاف أن الفرق المختصة وزعت حواجز خرسانية في المواقع التي تشهد انجرافات، ونفذت أعمال تنظيف وتهيئة لجوانب الطرق، وتركيب الحمايات اللازمة، إضافة إلى تأهيل الميول غير الثابتة على جوانب بعض الطرق، وتعزيز المواقع الخطرة بنحو 3500 حاجز إسمنتي خلال الأيام الماضية.



وأشار إلى تهيئة وتنظيف الخنادق الجانبية، وصيانة الآليات كافة، والتأكد من جاهزيتها الفنية، إلى جانب توسعة بعض العبارات باستخدام عبارات (GRB) سهلة النقل والتركيب.



حذّرت مديرية الأمن العام من تأثير المنخفض الجوي المتوقع اعتبارًا من يوم الجمعة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية واتباع السلوك السليم للحد من الحوادث.



وأكدت المديرية ضرورة الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول والمناطق المنخفضة، والتأني أثناء القيادة على الطرق التي تشهد هطولات مطرية خشية الانزلاق، وعدم المجازفة بقطع التجمعات المائية سيرًا على الأقدام أو بالمركبات.



كما دعت إلى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وعدم تزويدها بالوقود أثناء اشتعالها، وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم، مع توفير التهوية المناسبة للمنازل.



قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة تتأثر تدريجيًا اعتبارًا من صباح الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيًا تتحول إلى غائمة.



وأضافت أن الأمطار ستبدأ بالهطول في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى قبل أن تمتد إلى معظم المناطق، فيما تعبر جبهة هوائية باردة المملكة خلال ساعات العصر، تترافق مع هطولات مطرية غزيرة أحيانًا، خاصة في شمال ووسط المملكة والمناطق الجنوبية الغربية، بما فيها الأغوار والبحر الميت، وقد تكون مصحوبة بالرعد وتساقط البرد.



وحذّرت الأرصاد من خطر تشكّل السيول وارتفاع منسوب المياه، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة، إضافة إلى نشاط الرياح الغربية إلى الشمالية الغربية.

تم نسخ الرابط





