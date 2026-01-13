جاهزية عالية في الزرقاء لمواجهة المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- قال محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود إن الجاهزية العالية والتنسيق المتكامل بين مختلف الأجهزة كفيلان بتجاوز آثار المنخفض الجوي والتعامل مع أي طارئ بكفاءة ومسؤولية، مشيرا إلى أن سلامة المواطنين وحماية الممتلكات تمثلان الأولوية القصوى،

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الثلاثاء، الى مديرية دفاع مدني الزرقاء، حيث اطلع على الاستعدادات المسبقة والخطط المعدة للتعامل مع الحالة الجوية، وذلك بحضور مدير شرطة الزرقاء العميد يزن الجراح، وكان في استقبالهم مدير دفاع مدني الزرقاء العقيد عيسى الزغايبة.



وشدد المحافظ على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي والتكامل الفعلي بين الأجهزة الأمنية والخدمية، ورفع مستوى الاستعداد الوقائي لمواجهة أي تطورات محتملة، مشيرا إلى أن العمل المشترك هو الركيزة الأساسية لنجاح الجهود الميدانية في مثل هذه الظروف.



وعبر عن شكره وتقديره لكوادر الدفاع المدني ومديرية الشرطة، مثمنا التنسيق والتعاون المتواصل والإحساس العالي بالمسؤولية والجهود المبذولة.



ودعا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر خلال فترة المنخفض الجوي، والابتعاد عن مجاري السيول والأماكن المنخفضة، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والتواصل مع أرقام الطوارئ عند الحاجة.



وخلال الزيارة، قدم العقيد الزغايبة إيجازا شاملا حول الجاهزية الميدانية وخطط الطوارئ وآليات الاستجابة السريعة، مؤكدا جاهزية الكوادر وتوفر المعدات والآليات الحديثة، واستمرار العمل على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع البلاغات والملاحظات والحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.