جاهزية عالية في الزرقاء لمواجهة المنخفض الجوي

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الثلاثاء، الى مديرية دفاع مدني الزرقاء، حيث اطلع على الاستعدادات المسبقة والخطط المعدة للتعامل مع الحالة الجوية، وذلك بحضور مدير شرطة الزرقاء العميد يزن الجراح، وكان في استقبالهم مدير دفاع مدني الزرقاء العقيد عيسى الزغايبة.
وشدد المحافظ على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي والتكامل الفعلي بين الأجهزة الأمنية والخدمية، ورفع مستوى الاستعداد الوقائي لمواجهة أي تطورات محتملة، مشيرا إلى أن العمل المشترك هو الركيزة الأساسية لنجاح الجهود الميدانية في مثل هذه الظروف.
وعبر عن شكره وتقديره لكوادر الدفاع المدني ومديرية الشرطة، مثمنا التنسيق والتعاون المتواصل والإحساس العالي بالمسؤولية والجهود المبذولة.
ودعا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر خلال فترة المنخفض الجوي، والابتعاد عن مجاري السيول والأماكن المنخفضة، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والتواصل مع أرقام الطوارئ عند الحاجة.
وخلال الزيارة، قدم العقيد الزغايبة إيجازا شاملا حول الجاهزية الميدانية وخطط الطوارئ وآليات الاستجابة السريعة، مؤكدا جاهزية الكوادر وتوفر المعدات والآليات الحديثة، واستمرار العمل على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع البلاغات والملاحظات والحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبه، ثمن العميد الجراح مستوى التعاون القائم والعالي، والتنسيق المتواصل بين مختلف الجهات المعنية، مؤكدا ان هذا الانسجام ينعكس إيجابا على فعالية الاستجابة الميدانية وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة.
-
أخبار متعلقة
-
الضريبة تدعو لتقديم إقرارات دخل 2025 إلكترونياً والالتزام بالفوترة
-
تطبيق تعديلات الخطة الدراسية للثانوية العامة اعتبارا من العام 2026/2027
-
الأرصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول والبرد الغزير في هذه المناطق
-
نقابة البلديات تخاطب الأمانة بخصوص حقوق العمال في شركات النظافة
-
نقابة الألبسة: إقبال أعلى من المتوسط على البضائع الشتوية بالسوق المحلية
-
أمانة عمان تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في عدد من مناطق العاصمة
-
سقوط شجرة يتسبب بقطع التيار الكهربائي عن "السخنة" في الزرقاء
-
تعليق استقبال الزوار في تلفريك عجلون بسبب الأحوال الجوية