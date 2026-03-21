السبت 2026-03-21 09:38 م

جاهزية عالية لضمان استمرار التزويد الكهربائي في الأردن

السبت، 21-03-2026 07:56 م
الوكيل الإخباري-  اطلع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة على جاهزية النظام الكهربائي في المملكة خلال زيارته السبت مركز التحكم الوطني، لمتابعة سير العمل خلال عطلة عيد الفطر المبارك.اضافة اعلان


كما اطّلع الخرابشة، بحضور مدير عام شركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة على آلية عمل أنظمة المراقبة والتحكم، وسير الأحمال الكهربائية، وخطط الاستجابة للطوارئ.

وأكد الخرابشة على أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية، لضمان استمرارية التزويد الكهربائي بكفاءة وموثوقية، خاصة في ظل الظروف الحالية.

كما ثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر العاملة في مختلف مواقع العمل، والتزامهم ومسؤوليتهم في أداء واجبهم الوطني، خاصة خلال عطلة العيد، لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.
 
 


