الثلاثاء 2025-04-08 08:54 ص
 

جداول امتحانات الثانوية بين يدي الطلاب .. واستعدادات على جميع الأصعدة لأيام الحسم

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 08-04-2025 08:12 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين، عن جدول امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الدراسي 2025، لطلبة الصف الثاني عشر بجميع فروعه الأكاديمية والمهنية.اضافة اعلان


وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فإن الامتحانات ستنطلق يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025، في جدول زمني يمتد قرابة ثلاثة أسابيع.

وتضمن البرنامج تنظيم جلستين امتحانيتين في اليوم الواحد، حيث ستبدأ الجلسة الأولى عند الساعة العاشرة صباحًا، تليها الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، مع مراعاة توزيع المواد بما يضمن التوازن والعدالة بين المساقات.

ويأتي إعلان الجدول في وقت بدأت فيه المدارس، والمراكز التعليمية، وأولياء الأمور، بتكثيف الاستعدادات لاستقبال هذه المرحلة الحاسمة من العام الدراسي. وقد أبدى العديد من الطلبة ارتياحهم لإعلان الجدول مبكرًا، معتبرين أنه يمنحهم فرصة لتنظيم الوقت بشكل أفضل، وتحديد أولويات المراجعة والمذاكرة.

من جانبهم، دعا عدد من المعلمين إلى ضرورة تقديم الدعم النفسي والتربوي للطلبة في هذه الفترة، وتنظيم حصص مراجعة مكثفة، إلى جانب توفير بيئة منزلية هادئة ومريحة تساعد الطلبة على التركيز وتجاوز الضغط النفسي.


Image1_42025881231838987310.jpg
Image2_42025881231838987310.jpg
 
gnews

أحدث الأخبار

إنا لله وإنا إليه راجعون

نعـي فـاضل دينا الحجاوي في ذمة الله

gu

أخبار الشركات سامسونج للإلكترونيات تُعلن عن قيادات جديدة في قطاع تجربة الأجهزة

ل

شؤون برلمانية الطاقة النيابية تناقش مشروع قانون الكهرباء

تعبيرية

أخبار محلية جداول امتحانات الثانوية بين يدي الطلاب .. واستعدادات على جميع الأصعدة لأيام الحسم

تعبيرية

أخبار محلية تحذيرات هامة من الأمن للمواطنين على الطرق الخارجية

البقاء لله

الوفيات وفيات الثلاثاء 8-4-2025

لقطة من الفيديو الصادم

منوعات عنفها بوحشية .. ما حقيقة وفاة والد الطفلة التي عذّبها في تركيا على يد سجانيه ؟

ل

أخبار محلية فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء



 
 





الأكثر مشاهدة