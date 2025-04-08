جداول امتحانات الثانوية بين يدي الطلاب .. واستعدادات على جميع الأصعدة لأيام الحسم

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فإن الامتحانات ستنطلق يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025، في جدول زمني يمتد قرابة ثلاثة أسابيع.
وتضمن البرنامج تنظيم جلستين امتحانيتين في اليوم الواحد، حيث ستبدأ الجلسة الأولى عند الساعة العاشرة صباحًا، تليها الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، مع مراعاة توزيع المواد بما يضمن التوازن والعدالة بين المساقات.
ويأتي إعلان الجدول في وقت بدأت فيه المدارس، والمراكز التعليمية، وأولياء الأمور، بتكثيف الاستعدادات لاستقبال هذه المرحلة الحاسمة من العام الدراسي. وقد أبدى العديد من الطلبة ارتياحهم لإعلان الجدول مبكرًا، معتبرين أنه يمنحهم فرصة لتنظيم الوقت بشكل أفضل، وتحديد أولويات المراجعة والمذاكرة.
من جانبهم، دعا عدد من المعلمين إلى ضرورة تقديم الدعم النفسي والتربوي للطلبة في هذه الفترة، وتنظيم حصص مراجعة مكثفة، إلى جانب توفير بيئة منزلية هادئة ومريحة تساعد الطلبة على التركيز وتجاوز الضغط النفسي.
-
أخبار متعلقة
-
تحذيرات هامة من الأمن للمواطنين على الطرق الخارجية
-
فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء
-
فعالية ثقافية في السلط لدعم الريادة وتنشيط السياحة
-
الوطني لمكافحة الأوبئة يحتفل بيوم الصحة العالمي
-
زراعة الكورة تحذر مزارعي اللوزيات من حشرة "حفار الساق"
-
وزير الداخلية: إجراءات لتطوير مناولة الأمتعة في جسر الملك حسين
-
قائد الجيش: تزويد الواجهات الحدودية بالاجهزة والمعدات اللازمة
-
الإليزيه: ماكرون والسيسي والملك أجروا اتصالا مع ترامب أثناء قمة القاهرة