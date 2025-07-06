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جدران إسمنتية وأحواض تهدئة .. خطوات لحماية سد حيوي في معان

سد الوحيدي
سد الوحيدي
 
الأحد، 06-07-2025 12:40 م
الوكيل الإخباري-   نفّذت سلطة وادي الأردن مجموعة من الإجراءات الاحترازية لحماية سد الوحيدي في منطقة دبّة الكرم بمحافظة معان، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية الهادفة إلى حماية وتطوير المصادر المائية وتقليل الفاقد المائي.اضافة اعلان


وحسب بيان صحفي صادر عن وزارة المياه والري، اليوم الأحد، فإن تنفيذ هذه الأعمال جاء بدعم من الحكومة الألمانية، ومن خلال التعاون الدولي الألماني (GIZ)، ضمن مشروع "حماية السدود المائية من خلال أنشطة كثيفة العمالة – الأجر مقابل العمل"، وبالشراكة مع منظمة وورلد فيجن.

وأضاف البيان أن الأعمال شملت إنشاء جدران استنادية جابيونية وإسمنتية، وأحواض تهدئة إسمنتية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة لجسم السد وتحسين مجرى المصب، بهدف رفع كفاءته في استيعاب كميات أكبر من السيول، وتعزيز قدرته على مقاومة الفيضانات.

ويُعدّ سد الوحيدي، الذي أُنشئ عام 2011 بسعة تخزينية تبلغ 750 ألف متر مكعب، من السدود الحيوية في المنطقة، حيث يُسهم في تخزين مياه الأمطار والسيول. ومن شأن هذه الإجراءات أن تُسهم في حماية المجتمعات المحلية وممتلكاتهم، وتعزيز الاستقرار البيئي في المنطقة.
 
 
gnews

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