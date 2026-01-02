جرش: إغلاق مؤقت لطريق الجبل الأخضر إثر انهيار في إحدى الحفريات الإنشائية

الوكيل الإخباري- دعت بلدية جرش الكبرى المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر عند استخدام الطريق الفرعي في منطقة الجبل الأخضر بعد إغلاقه مؤقتًا إثر حدوث انهيار في إحدى الحفريات الإنشائية.

وقال رئيس لجنة بلدية محمد بني ياسين، إن البلدية قررت إغلاق الطريق بشكل احترازي وفوري حفاظًا على سلامة المارة والسائقين لحين معالجة الانهيار القائم وضمان إعادة فتح الطريق بصورة آمنة.



وأضاف بني ياسين، أن كوادر البلدية المختصة تتابع الموقع ميدانيًا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة بأسرع وقت ممكن.