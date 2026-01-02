السبت 2026-01-03 12:04 ص

جرش: إغلاق مؤقت لطريق الجبل الأخضر إثر انهيار في إحدى الحفريات الإنشائية

جرش: إغلاق مؤقت لطريق الجبل الأخضر إثر انهيار في إحدى الحفريات الإنشائية
ارشيفية
الجمعة، 02-01-2026 11:46 م

الوكيل الإخباري-   دعت بلدية جرش الكبرى المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر عند استخدام الطريق الفرعي في منطقة الجبل الأخضر بعد إغلاقه مؤقتًا إثر حدوث انهيار في إحدى الحفريات الإنشائية.

اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة بلدية محمد بني ياسين، إن البلدية قررت إغلاق الطريق بشكل احترازي وفوري حفاظًا على سلامة المارة والسائقين لحين معالجة الانهيار القائم وضمان إعادة فتح الطريق بصورة آمنة.


وأضاف بني ياسين، أن كوادر البلدية المختصة تتابع الموقع ميدانيًا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة بأسرع وقت ممكن.


كما ودعا المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات المرورية المعتمدة واستخدام الطرق البديلة المتاحة، مؤكدًا أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات البلدية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

جرش: إغلاق مؤقت لطريق الجبل الأخضر إثر انهيار في إحدى الحفريات الإنشائية

أخبار محلية جرش: إغلاق مؤقت لطريق الجبل الأخضر إثر انهيار في إحدى الحفريات الإنشائية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يلوح بالتدخل في احتجاجات إيران وطهران تحذر من تجاوز "خط أحمر"

اليونيفيل

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يطلق النار على قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان

طوارئ الكورة تخلي منزلاً وتعالج انهيارًا على طريق دير أبي سعيد

أخبار محلية طوارئ الكورة تخلي منزلاً وتعالج انهيارًا على طريق دير أبي سعيد

3690 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم

أخبار محلية 3690 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

أمرت السلطات الأوكرانية الجمعة، بإجلاء أكثر من ثلاثة آلاف طفل مع ذويهم من نحو 40 قرية في منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك، حيث حققت القوات الروسية تقدما خلال الأشهر الأخيرة. وقال وزير إعادة الإعمار ال

عربي ودولي أوكرانيا تصدر أوامر بإجلاء 3000 طفل وذويهم من منطقتي زابوروجيا ودنيبروبيتروفسك

زراعة الكورة تدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات لحماية مزروعاتهم من الصقيع

أخبار محلية زراعة الكورة تدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات لحماية مزروعاتهم من الصقيع



 






الأكثر مشاهدة