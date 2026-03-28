السبت 2026-03-28 02:38 ص

جرش: بدء أعمال صيانة شاملة للمسجد الهاشمي

السبت، 28-03-2026 01:38 ص
الوكيل الإخباري-  أكد مدير أوقاف محافظة جرش، باسم الزعبي، بدء تنفيذ أعمال صيانة شاملة للمسجد الهاشمي التاريخي في مدينة جرش، بتكلفة إجمالية تبلغ 70 ألف دينار، ممولة من مجلس محافظة جرش (اللامركزية).اضافة اعلان


وقال الزعبي، إن المشروع الذي يُتوقع إنجازه خلال شهرين، يتضمن معالجة جدران المسجد بمواد عازلة، وإعادة الحجارة القديمة لأصلها بعد إزالة طبقات البلاط عنها، بالإضافة إلى صيانة السقف داخلياً وخارجياً، وإعادة بناء المنبر، وترميم المحراب القديم، وصولاً إلى فرش المسجد بسجاد جديد.

وأشار الزعبي إلى القيمة التاريخية والمكانة الوجدانية للمسجد، مبيناً أنه يحمل اسم الملك المؤسس عبد الله الأول، حيث وُضع حجر أساسه عام 1936، وافتتحه سمو الأمير عبد الله الأول (آنذاك) عام 1939، ليكون أحد الشواهد العمرانية البارزة في تاريخ إمارة شرق الأردن والمملكة.
 
 


ترامب: يبدو أن المرشد الإيراني أُصيب بجروح بالغة

عربي ودولي ترامب: يبدو أن المرشد الإيراني أُصيب بجروح بالغة

جرش: بدء أعمال صيانة شاملة للمسجد الهاشمي

أخبار محلية جرش: بدء أعمال صيانة شاملة للمسجد الهاشمي

ويتكوف: نتوقع ردا من إيران بشأن المقترح المكون من 15 نقطة

عربي ودولي ويتكوف: نتوقع ردا من إيران بشأن المقترح المكون من 15 نقطة

ترامب: المواقع النووية الإيرانية "سُحِقَت".. وعلى الإيرانيين فتح مضيق هرمز

عربي ودولي ترامب: المواقع النووية الإيرانية "سُحِقَت".. وعلى الإيرانيين فتح مضيق هرمز

3560 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل الجمعة

أخبار محلية 3560 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل الجمعة

أسعار النفط تحلق عالمياً وتوقعات بوصولها إلى أرقام قياسية تاريخية

أسواق ومال أسعار النفط تحلق عالمياً وتوقعات بوصولها إلى أرقام قياسية تاريخية

قتيل ومصابان بالاستهداف الصاروخي الإيراني لتل أبيب

عربي ودولي قتيل ومصابان بالاستهداف الصاروخي الإيراني لتل أبيب

الحوثيون قاب قوسين أو أدنى من دخول الحرب في حال استمرار التصعيد

عربي ودولي الحوثيون قاب قوسين أو أدنى من دخول الحرب في حال استمرار التصعيد



 






