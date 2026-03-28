جرش: بدء أعمال صيانة شاملة للمسجد الهاشمي

الوكيل الإخباري- أكد مدير أوقاف محافظة جرش، باسم الزعبي، بدء تنفيذ أعمال صيانة شاملة للمسجد الهاشمي التاريخي في مدينة جرش، بتكلفة إجمالية تبلغ 70 ألف دينار، ممولة من مجلس محافظة جرش (اللامركزية).





وقال الزعبي، إن المشروع الذي يُتوقع إنجازه خلال شهرين، يتضمن معالجة جدران المسجد بمواد عازلة، وإعادة الحجارة القديمة لأصلها بعد إزالة طبقات البلاط عنها، بالإضافة إلى صيانة السقف داخلياً وخارجياً، وإعادة بناء المنبر، وترميم المحراب القديم، وصولاً إلى فرش المسجد بسجاد جديد.



وأشار الزعبي إلى القيمة التاريخية والمكانة الوجدانية للمسجد، مبيناً أنه يحمل اسم الملك المؤسس عبد الله الأول، حيث وُضع حجر أساسه عام 1936، وافتتحه سمو الأمير عبد الله الأول (آنذاك) عام 1939، ليكون أحد الشواهد العمرانية البارزة في تاريخ إمارة شرق الأردن والمملكة.







