جرش تحتفل بتأهل المنتخب وسط أجواء وطنية مبهجة

وقال الوزير الأسبق الدكتور عاطف عضيبات، إن هذا الإنجاز الرياضي يمثل مصدر فخر لكل الأردنيين ويعكس صورة الأردن المشرقة في المحافل الدولية.
وأشار النائب السابق زيد العتوم إلى أن تأهل النشامى إلى كأس العالم تزامن مع احتفالات الوطن بالذكرى السادسة والعشرين لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش وهي مناسبات وطنية تجسد معاني الولاء والانتماء.
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