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جرش تحتفل بتأهل المنتخب وسط أجواء وطنية مبهجة

اثار جرش
جرش
 
الإثنين، 09-06-2025 10:17 م

الوكيل الإخباري-    احتفلت محافظة جرش، مساء اليوم الاثنين بديوان عشيرة العتوم، بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم، بحضور النائبين حمزة الحوامدة ومحمد هديب.

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وقال الوزير الأسبق الدكتور عاطف عضيبات، إن هذا الإنجاز الرياضي يمثل مصدر فخر لكل الأردنيين ويعكس صورة الأردن المشرقة في المحافل الدولية.


وأشار النائب السابق زيد العتوم إلى أن تأهل النشامى إلى كأس العالم تزامن مع احتفالات الوطن بالذكرى السادسة والعشرين لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش وهي مناسبات وطنية تجسد معاني الولاء والانتماء.

 
gnews

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