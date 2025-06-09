جرش تحتفل بتأهل المنتخب وسط أجواء وطنية مبهجة

الوكيل الإخباري- احتفلت محافظة جرش، مساء اليوم الاثنين بديوان عشيرة العتوم، بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم، بحضور النائبين حمزة الحوامدة ومحمد هديب.

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وقال الوزير الأسبق الدكتور عاطف عضيبات، إن هذا الإنجاز الرياضي يمثل مصدر فخر لكل الأردنيين ويعكس صورة الأردن المشرقة في المحافل الدولية.