جرش: تكثيف الرقابة على الأسواق وإغلاقات مرورية لضبط حركة السير

الوكيل الإخباري- أكد محافظ جرش، الدكتور مالك خريسات، أن الحاكمية الإدارية وجميع المؤسسات الحكومية عملت على التسهيل على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك وتوفير احتياجاتهم في الأسواق.

وقال خريسات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن جميع المواد الغذائية والخضار والفواكه والدواجن وغيرها متوفرة في أسواق محافظة جرش، حيث جرى تفعيل الرقابة على الأسواق منذ بداية شهر رمضان المبارك.