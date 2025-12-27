السبت 2025-12-27 01:55 م

جرش: تنفيذ 276 مشروعًا للحصاد المائي لتحسين القطاع الزراعي

السبت، 27-12-2025 01:17 م
الوكيل الإخباري-  نفذت مديرية زراعة جرش منذ بداية العام الحالي 276 مشروعًا للحصاد المائي لتعزيز الحلول العملية لهدر وفاقد المياه والنهوض بالقطاع الزراعي.اضافة اعلان


وقالت مديرة زراعة جرش المهندسة علا المحاسنة، إن مديرية الزراعة تولي مشروعات الحصاد المائي أهمية كبيرة لما لها من أثر مباشر في تحسين الواقع المائي للمزارعين وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

وأشارت إلى أن المشروعات هدفت في مجملها إلى جمع مياه الأمطار وتخزينها ورفع كفاءة استخدامها في القطاع الزراعي، كما ركزت على استخدام مياه الأمطار في الري التكميلي وسقاية الثروة الحيوانية، ما أسهم في تحسين توفر المياه للمزارعين وتخفيف الضغط على المصادر المائية التقليدية وتحقيق استدامة الموارد المائية.

وبينت المحاسنة أن هذه المشروعات تعد ركيزة أساسية لدعم الأمن المائي وتحسين استدامة الزراعة التي يعتمد جزء كبير من اقتصادها على القطاع الزراعي وتربية المحاصيل الموسمية، لا سيما في ظل الهطولات المطرية الجيدة.

وأكدت أنه تم تنفيذ مشروع تبطين قنوات الري بطول بلغ 2000 متر من القنوات الإسمنتية بهدف تقليل الفاقد المائي الناتج عن التسرب ورفع كفاءة نقل المياه إلى الحيازات الزراعية، الأمر الذي انعكس إيجابًا على زيادة كفاءة استخدام المياه وتوسيع المساحات الزراعية المستفيدة.

وأضافت أنه تم تنفيذ برابيش ري بلاستيكية بطول 900 متر بهدف تقليل الهدر في المياه وتحسين توزيعها على الأراضي الزراعية، ما أسهم في رفع كفاءة أنظمة الري وتحسين الإنتاج الزراعي بشكل ملموس.
 
 


