الثلاثاء 2025-03-25 12:54 م
 

جرش: جمعية بصمة المحبة الخيرية توزّع أجهزة طبية على المرضى

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 25-03-2025 12:45 م

الوكيل الإخباري- وزعت جمعية بصمة المحبة الخيرية اليوم الثلاثاء، عددا من الأجهزة الطبية على المرضى المحتاجين في محافظة جرش.

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وأكد رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم الذي رعى الفعالية، أهمية هذه المبادرات الإنسانية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية للمواطنين، مشيدا بجهود الجمعية في تقديم العون والمساعدة للفئات المحتاجة.


وبين أهمية تعزيز جهود جميع الجهات المعنية والجمعيات والمنظمات الإنسانية، بهدف دعم الأسر ذات الدخل المحدود وتعزيز الرعاية الصحية في المجتمع.

 
 
gnews

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