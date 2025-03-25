جرش: جمعية بصمة المحبة الخيرية توزّع أجهزة طبية على المرضى

وأكد رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم الذي رعى الفعالية، أهمية هذه المبادرات الإنسانية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية للمواطنين، مشيدا بجهود الجمعية في تقديم العون والمساعدة للفئات المحتاجة.
وبين أهمية تعزيز جهود جميع الجهات المعنية والجمعيات والمنظمات الإنسانية، بهدف دعم الأسر ذات الدخل المحدود وتعزيز الرعاية الصحية في المجتمع.
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