جرش: جهود مكثفة لضمان جاهزية الخدمات خلال عطلة العيد

وقال محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، إن جميع الدوائر المعنية بما في ذلك فرق الصحة والسلامة العامة والبلديات ستواصل جولاتها الرقابية الميدانية لضمان توفر الخدمات الأساسية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى ترد من المواطنين.
كما شدد على أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق للحد من أي تجاوزات تتعلق بالأسعار أو الاحتكار إلى جانب منع انتشار البسطات العشوائية للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.
وأكد رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي دندن أن هناك تنسيقا مستمرا مع الجهات المختصة لضمان استقرار الأسواق خلال العيد، مشيرا إلى أهمية تكثيف الجهود لمراقبة الأسعار والتأكد من التزام المحال التجارية بالأنظمة والتعليمات.
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