جرش: جهود مكثفة لضمان جاهزية الخدمات خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري- أنهت الجهات الرسمية في محافظة جرش استعداداتها لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق والبيئة خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

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وقال محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، إن جميع الدوائر المعنية بما في ذلك فرق الصحة والسلامة العامة والبلديات ستواصل جولاتها الرقابية الميدانية لضمان توفر الخدمات الأساسية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى ترد من المواطنين.



كما شدد على أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق للحد من أي تجاوزات تتعلق بالأسعار أو الاحتكار إلى جانب منع انتشار البسطات العشوائية للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.