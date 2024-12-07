جرش: حوارية حول مناهضة العنف ضد المرأة

الوكيل الإخباري- نظم مركز الأميرة بسمة ووحدة تمكين المرأة في بلدية محافظة جرش، مع هيئة شباب كلنا الأردن، جلسة حوارية حول مناهضة العنف ضد المرأة.

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