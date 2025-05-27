الثلاثاء 2025-05-27 04:34 م
 

جرش: ضبط 4 أطنان من الحطب وتحويل المعتدين للجهات المختصة

ل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 27-05-2025 02:48 م

الوكيل الإخباري- ضبطت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع مديرية زراعة جرش، اليوم الثلاثاء، شخصين اعتديا على الأشجار بمنطقة وديان الشام في بلدة ساكب.

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وقالت مديرة مديرية زراعة جرش، الدكتورة علا المحاسنة، إن تحقيقًا فُتح فور ورود المعلومات حول وجود اعتداء على الأشجار الحرجية من قبل مجهولين، حيث تم التواصل مع الأجهزة الأمنية لبدء تحقيق موسع أسفر عن تحديد هوية المتورطين وضبطهما.


وأكدت، أن التحقيقات أظهرت تورط الشخصين في قطع عدد من الأشجار الحرجية، مشيرة إلى أنه جرى تحويلهما إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.


وبينت أن كمية الحطب التي تم ضبطها بلغت نحو أربعة أطنان، من أشجار اللزاب والسنديان والملول، مشيرة إلى أن مجموع الأشجار المعتدى عليها بلغ 34 شجرة.


وأشادت المحاسنة بجهود الأجهزة الأمنية في متابعة القضية، لافتة إلى أنه تم جمع البيانات وملاحقة المشتبه بهما حتى اعترافهما بارتكاب الجريمة.


وأكدت أهمية تكاتف الجهود لحماية الثروة الحرجية من أي اعتداء مشددة على استمرار الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدين على الغابات.

 
gnews

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