جرش: فعاليات "رمضانيات 2025" تفتح أبوابها للحرفيين والمبدعين

وقال مدير ثقافة جرش عقلة القادري إن البرنامج يشكل نافذة اقتصادية للمشاركين حيث يوفر لهم فرصة لتسويق وبيع منتجاتهم، مشيرًا إلى الإقبال الكبير والتفاعل الواسع من أبناء المحافظة.
وأضاف أن الفعاليات تتضمن أنشطة ثقافية متنوعة، تشمل المسرحيات والكرنفالات والأمسيات الشعرية، إضافة إلى فقرات مخصصة للأطفال والعائلات، بما يسهم بإثراء المشهد الثقافي المحلي.
يذكر أن مديرية ثقافة جرش نظمت خلال العام الماضي أكثر من 250 فعالية ثقافية متنوعة، في إطار جهودها لتعزيز النشاط الثقافي في المحافظة.
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