جرش: فعاليات "رمضانيات 2025" تفتح أبوابها للحرفيين والمبدعين

الوكيل الإخباري- تفتح فعاليات "رمضانيات 2025" في جرش أبوابها للحرفيين والمبدعين لعرض أعمالهم والترويج لها، حيث يشارك فيها أكثر من 120 حرفيًا إلى جانب عدد من الهيئات الثقافية ضمن أجواء رمضانية تجمع بين الاقتصاد والثقافة.

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وقال مدير ثقافة جرش عقلة القادري إن البرنامج يشكل نافذة اقتصادية للمشاركين حيث يوفر لهم فرصة لتسويق وبيع منتجاتهم، مشيرًا إلى الإقبال الكبير والتفاعل الواسع من أبناء المحافظة.



وأضاف أن الفعاليات تتضمن أنشطة ثقافية متنوعة، تشمل المسرحيات والكرنفالات والأمسيات الشعرية، إضافة إلى فقرات مخصصة للأطفال والعائلات، بما يسهم بإثراء المشهد الثقافي المحلي.