جرش :كريشان يفتتح قاعة متعددة الأغراض في منطقة المعراض

الوكيل الإخباري- افتتح نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اليوم الأحد، قاعة متعددة الأغراض تتسع إلى 360 شخصا في منطقة الحدادة لواء المعراض بمحافظة جرش لخدمة المجتمع المحلي.



وأشار رئيس بلدية المعراض حسن المرازيق، إلى حاجة المنطقة إلى مشاريع خدمية، موضحا أن إنشاء القاعة جاء لخدمة المنطقة التي لا توجد بها مضافات أو قاعات لخدمة المجتمع المحلي.



وطالب المرازيق بتخصيص قطعة أرض لمنطقة الحدادة لعدم وجود مقبرة بها، ما يضطر أهالي المنطقة إلى دفن موتاهم في مناطق مجاورة.