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جرش :كريشان يفتتح قاعة متعددة الأغراض في منطقة المعراض

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء




 

الأحد، 04-08-2024 11:10 م

الوكيل الإخباري-  افتتح نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اليوم الأحد، قاعة متعددة الأغراض تتسع إلى 360 شخصا في منطقة الحدادة لواء المعراض بمحافظة جرش لخدمة المجتمع المحلي.


وأشار رئيس بلدية المعراض حسن المرازيق، إلى حاجة المنطقة إلى مشاريع خدمية، موضحا أن إنشاء القاعة جاء لخدمة المنطقة التي لا توجد بها مضافات أو قاعات لخدمة المجتمع المحلي.


وطالب المرازيق بتخصيص قطعة أرض لمنطقة الحدادة لعدم وجود مقبرة بها، ما يضطر أهالي المنطقة إلى دفن موتاهم في مناطق مجاورة.


كما طالب عضو مجلس بلدي بلدية المعراض عن منطقة الحدادة خلف الرواشدة، باستحداث طريق بديل عن الطريق الحالي الذي يربط منطقة الحدادة وقصبة جرش وقضاء برما ومتنزه دبين، بسبب الاكتظاظ والتهالك، ولمروره وسط مخيم جرش غزة.

gnews

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