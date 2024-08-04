جرش :كريشان يفتتح قاعة متعددة الأغراض في منطقة المعراض

وأشار رئيس بلدية المعراض حسن المرازيق، إلى حاجة المنطقة إلى مشاريع خدمية، موضحا أن إنشاء القاعة جاء لخدمة المنطقة التي لا توجد بها مضافات أو قاعات لخدمة المجتمع المحلي.
وطالب المرازيق بتخصيص قطعة أرض لمنطقة الحدادة لعدم وجود مقبرة بها، ما يضطر أهالي المنطقة إلى دفن موتاهم في مناطق مجاورة.
كما طالب عضو مجلس بلدي بلدية المعراض عن منطقة الحدادة خلف الرواشدة، باستحداث طريق بديل عن الطريق الحالي الذي يربط منطقة الحدادة وقصبة جرش وقضاء برما ومتنزه دبين، بسبب الاكتظاظ والتهالك، ولمروره وسط مخيم جرش غزة.
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