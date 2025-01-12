جرش: لقاء حواري يناقش "سيادة القانون" في شباب كفر خل

الوكيل الإخباري- نفذ مركز شباب كفر خل النموذجي التابع لمديرية شباب محافظة جرش، بالتعاون مع جامعة جدارا – كلية القانون، اليوم الأحد، لقاء حواريا عن "سيادة القانون".

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وقال المحاضر الدكتور معين الشناق، إن اللقاء تضمن 3 أوراق رئيسية حول أهمية القانون ودوره في تنظيم العلاقة بين الأفراد والدولة.