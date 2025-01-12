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جرش: لقاء حواري يناقش "سيادة القانون" في شباب كفر خل

جرش
جرش
الأحد، 12-01-2025 01:11 م

الوكيل الإخباري-    نفذ مركز شباب كفر خل النموذجي التابع لمديرية شباب محافظة جرش، بالتعاون مع جامعة جدارا – كلية القانون، اليوم الأحد، لقاء حواريا عن "سيادة القانون".

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وقال المحاضر الدكتور معين الشناق، إن اللقاء تضمن 3 أوراق رئيسية حول أهمية القانون ودوره في تنظيم العلاقة بين الأفراد والدولة.


واستعرض الأكاديميان في الجامعة الدكتور نصر بلاوي، والدكتور علي محاسنة، شروحات حول قانون العمل وأهميته في تنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل وحقوق كل طرف وتأثير الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها على المجتمع، وطرق الحماية من مخاطر فتح الروابط الوهمية والإجراءات القانونية المترتبة عليها.

 
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