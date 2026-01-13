الثلاثاء 2026-01-13 02:36 م

جرش.. مواطن ينام في العراء بلا مأوى - فيديو

من الفيديو
 
الثلاثاء، 13-01-2026 12:50 م

الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو وصل لـ"الوكيل الإخباري"، وجود مواطن بمحافظة جرش يبيت في العراء بلا أي مأوى في ظل ظروف جوية قاسية وباردة جدا.

وروى شهود عيان أن المواطن الأربعيني ينام كل يوم في الشارع دون أن يكون له مأوى أو أحد يرعاه، لافتين إلى أن مكانه يقع عند مثلث المحكمة بجرش.

وقالوا إنه يعاني من الأمراض ولديه أخ وحيد لكن هناك خلافات عائلية بينهما.

وناشدوا الجهات المعنية الاطلاع على حاله وإنقاذه في ظل الأجواء الباردة وتأثر المملكة بمنخفض جوي قوي.

