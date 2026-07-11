جرش: 20 مشروعا إنتاجيا تعكس الهوية التراثية في مهرجان صيف الأردن

12:45 م

الوكيل الإخباري- شكل جناح وحدة تمكين المرأة في بلدية جرش الكبرى، المشارك ضمن فعاليات مهرجان صيف الأردن محطة بارزة لزوار المهرجان بعدما جمع 20 مشروعا إنتاجيا لسيدات قدمن باقة متنوعة من المشغولات اليدوية والأكلات الشعبية والتراثية، في مشهد يجسد الهوية الثقافية الأردنية ويعكس نجاح جهود تمكين المرأة اقتصاديا ودعم الأسر المنتجة. اضافة اعلان





وأكد رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، أن مشاركة السيدات المنتجات في المهرجان تأتي في إطار جهود البلدية الرامية إلى دعم المرأة وتمكينها اقتصاديا، من خلال توفير منافذ تسويقية لمنتجاتها وتعزيز حضورها في الفعاليات الوطنية والسياحية، بما يسهم في تحسين دخل الأسر المنتجة والمحافظة على الصناعات والحرف التراثية.



وأشار إلى أن البلدية تولي برامج تمكين المرأة اهتماما كبيرا، انطلاقا من دورها في دعم التنمية المحلية، وتشجيع المشاريع المنزلية والإنتاجية، وإبراز الهوية الثقافية والتراثية لجرش أمام الزوار من مختلف المحافظات، حيث تنوعت المعروضات بين الصناعات الحرفية والأعمال اليدوية والمأكولات الشعبية والتراثية، التي لاقت إقبالا من زوار المهرجان، بما يسهم في تعزيز فرص التسويق للسيدات المنتجات وتمكينهن اقتصاديا وتشجيعهن على تطوير مشاريعهن المنزلية.



وقالت رئيسة وحدة تمكين المرأة في البلدية إيمان بني مصطفى، إن مشاركة الوحدة في مهرجان صيف الأردن تأتي انطلاقا من حرص البلدية على توفير منصات تسويقية للسيدات المنتجات وإبراز قدراتهن في مجالات الصناعات اليدوية وإعداد الأكلات التراثية التي تمثل جزءا أصيلا من الهوية الثقافية الأردنية.



وأضافت إن البلدية تواصل تنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة اقتصاديا، وتحسين مستوى دخل الأسر المنتجة، مؤكدة أن هذه المشاركات تفتح آفاقا جديدة أمام السيدات لتسويق منتجاتهن، بما ينعكس إيجابا على أسرهن والمجتمع المحلي، ويعزز دور المرأة كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.





