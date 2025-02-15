 
السبت 2025-02-15 01:29 م
 

جرش: 31735 زائرًا لمحمية المأوى العام الماضي

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 15-02-2025 11:56 ص

الوكيل الإخباري- شهدت محمية المأوى للطبيعة والبرية في محافظة جرش ارتفاعًا ملحوظًا في عدد زوارها خلال العام الماضي 2024، حيث بلغ عددهم 31735 زائرًا، مسجلًا زيادة بنسبة 35 بالمئة مقارنة بعام 2023.

اضافة اعلان


وقال مدير المحمية مصطفى الخريسات في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن النمو جاء نتيجة تعزيز دور المحمية في التوعية البيئية واستقبال الرحلات المدرسية التي لم تكن معتادة في السنوات السابقة، ما يعكس تزايد الاهتمام بالبيئة والتعليم البيئي في المملكة.
وأضاف أن المحمية التي تمتد على مساحة تتجاوز 1100 دونم، توفر للزوار تجربة سياحية متكاملة بإشراف مرشدين متخصصين، يتولون تعريفهم بالحياة البرية والنباتية داخلها، إلى جانب تطبيق معايير السلامة العامة لضمان تجربة آمنة ومفيدة.
وأوضح أن المحمية توفر رعاية متكاملة للحيوانات تشمل الجوانب السلوكية والنفسية والطبية وفق معايير عالمية.


وأشار إلى أن المحمية تضم 286 نوعًا من النباتات الطبيعية، منها 8 أنواع من الأوركيدات النادرة، و15 نوعًا من الأشجار، مثل البطم، والقيقب، والبلوط، والخروب، والصنوبر الحلبي، بالإضافة إلى 18 نوعًا من النباتات النادرة و11 نوعًا مهددًا.


وبين أنه تم تسجيل 11 نوعًا من الزواحف من بينها السلحفاة اليونانية والسحلية العملاقة الخضراء، إلى جانب 20 نوعًا من الطيور المقيمة و5 أنواع من الثدييات من أبرزها السنجاب الفارسي الذي يعد من الأنواع المهددة محليًا.


وأكد أن المحمية مستمرة في جهودها لحماية البيئة وتعزيز الوعي البيئي مع تطوير برامجها لاستقطاب المزيد من الزوار والمهتمين بالحياة البرية في المملكة.

 
gnews

أحدث الأخبار

البريد الأردني

أخبار محلية البريد الأردني يفعّل 110 نوافذ بريدية في الوزارات والمؤسسات الحكومية

أرشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم إذنا ويشدد من إجراءاته العسكرية بالخليل

وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى رام الله.

فلسطين وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى رام الله

إطلاق سراح الأسرى

فلسطين ضمن الدفعة السادسة .. إسرائيل تطلق سراح الأسرى الفلسطينيين

أرشيفية

اقتصاد محلي ضمان القروض تقدم ضمانات بقيمة 257 مليون دينار خلال 2024

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس الارصاد : انقلاب حاد على حالة الطقس وامطار غزيرة اعتباراً من هذا الموعد

جانب من توقيع المذكرة

أخبار محلية مذكرة تفاهم لتوفير عمالة وافدة مقابل تشغيل الأردنيين

تعبيرية

طب وصحة منتجات منزلية شائعة قد تملأ منزلك بجسيمات خطيرة على الصحة



 




الأكثر مشاهدة