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جرش: 536 مشاركا في معسكرات الحسين للعمل والبناء

شعار وزارة الشباب
شعار وزارة الشباب




 

الجمعة، 02-08-2024 12:04 م

 الوكيل الإخباري - ساهمت معسكرات الحسين للعمل والبناء التي أقيمت في محافظة جرش في صقل مهارات وقدرات المشاركين والمشاركات في المراكز الشبابية.


وقال مدير الشباب الدكتور حمزة العقيلي في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المعسكرات الشبابية التي انطلقت في 23 من شهر حزيران الماضي، جاءت تحت شعار "اليوبيل الفضي 25 عاما من العطاء والإنجاز"، ساهمت بصقل مواهب وقدرات المشاركين من خلال تعلم العديد من المهارات العملية والتدريبية، مبينا أنه تم تنفيذ 23 معسكرا لغاية الآن بمشاركة 536 شابا وشابة من أعضاء المراكز الشبابية.


وأضاف أن المعسكرات اشتملت على محاضرات حول المشاركة في الحياة السياسية والأحزاب والمشاركة بالمسارات السياحية والأنشطة الرياضية والبدنية والإرشاد الوظيفي وسواعد الإنقاذ للإناث والذكور ومعسكرات التدريب المهني والتربية الإعلامية والمعلوماتية واستخدام الذكاء الاصطناعي.


وأشار العقيلي إلى أن الهدف من المعسكرات هو استثمار طاقات وأوقات الشباب من خلال التحفيز على الإبداع والابتكار وتعميق مفاهيم الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية الملهمة، وبناء الشخصية الشبابية الوطنية المتوازنة والمتكاملة للشباب الأردني وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الحراك المجتمعي الإيجابي والمساهمة في صنع القرارات المتعلقة بمستقبلهم وترسيخ المفهوم الشامل للثقافه الوطنية لديهم.


وبين أن المشاركة في المعسكرات تعمل على تعزيز الهوية الوطنية ونشر مبادئ الحاكمية الرشيدة ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وتمكين الشباب من مهارات الحياة العصرية وإكسابهم مهارات مهنية وتقنية وترسيخ مفاهيم الأمن الوطني والسلامة الوطنية وتفعيل مفاهيم الانضباط النفسي والإحساس بالمسؤولية وفتح مجالات الحوار بين الشباب حول ظاهره العنف المجتمعي.


وأشار إلى أن المعسكرات تتيح المجال أمام الشباب لممارسة ثقافه القيادة والإدارة في الميدان وتمكين الشباب اقتصاديا من خلال إكسابهم وتدريبهم على المهارات الرقمية.

gnews

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