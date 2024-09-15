جعفر حسان في سطور

الوكيل الإخباري- كلّف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الدكتور جعفر حسان بتشكيل الحكومة القادمة، خلفاً لحكومة الدكتور بشر الخصاونة التي قبل جلالة الملك استقالتها اليوم الاحد.

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وتالياً أبرز المناصب التي شغلها رئيس الحكومة الجديد جعفر حسان:



شغل حسان منصب مديراً لمكتب جلالة الملك عبدالله الثاني من العام 2021 وحتى تكليفه اليوم بتشكيل الحكومة الجديدة.



، كما شغل عدّة مناصب ابرزها : وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي بين 2009 إلى 2013، ونائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية في عام 2018.



تلقى حسان دراسته في مدرسة "المطران" في العاصمة عمان ، إذ تخرج منها في العام 1985 ، ليتوجه للعاصمة باريس من أجل استكمال دراسته الجامعية ، والذهاب بعدها باتجاه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراة .



ولد حسان بالعام 1968، متزوج ولديه 3 من الابناء.



حصل حسان على شهادتي الدكتوراه والماجستير في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من المعهد الأعلى للدراسات الدولية والتنموية بجامعة جنيف/ سويسرا، وشهادة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد-كمبريدج/ الولايات المتحدة الأميركية، وشهادة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن/ الولايات المتحدة الأميركية، وشهادة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأميركية في باريس/ فرنسا



كما قام حسان بتأليف كتاب: الاقتصاد السياسي الأردني - بناء في رحم الازمات .