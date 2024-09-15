جعفر حسان في سطور

شغل حسان منصب مديراً لمكتب جلالة الملك عبدالله الثاني من العام 2021 وحتى تكليفه اليوم بتشكيل الحكومة الجديدة.
، كما شغل عدّة مناصب ابرزها : وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي بين 2009 إلى 2013، ونائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية في عام 2018.
تلقى حسان دراسته في مدرسة "المطران" في العاصمة عمان ، إذ تخرج منها في العام 1985 ، ليتوجه للعاصمة باريس من أجل استكمال دراسته الجامعية ، والذهاب بعدها باتجاه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراة .
ولد حسان بالعام 1968، متزوج ولديه 3 من الابناء.
حصل حسان على شهادتي الدكتوراه والماجستير في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من المعهد الأعلى للدراسات الدولية والتنموية بجامعة جنيف/ سويسرا، وشهادة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد-كمبريدج/ الولايات المتحدة الأميركية، وشهادة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن/ الولايات المتحدة الأميركية، وشهادة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأميركية في باريس/ فرنسا
كما قام حسان بتأليف كتاب: الاقتصاد السياسي الأردني - بناء في رحم الازمات .
مكتب سموّ السكرتير العسكري لجلالة الملك ومكتب سموّ المستشار الثقافي لجلالة الملك/ الديوان الملكي الهاشمي (1993 – 1995).
ضمن بعثة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف (1995-1999).
مجلس أمن الدولة/ الديوان الملكي الهاشمي (1999-2001).
قائماً بالأعمال ونائباً للسفير الأردني في واشنطن (2001-2006).
مديراً لدائرة الشؤون الدولية في الديوان الملكي الهاشمي بالدرجة العليا (2006-2009).
وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي (2009-2013) في كلّ من: حكومتَي سمير الرفاعي الأولى والثانية، وحكومة معروف البخيت الثانية، وحكومة عون الخصاونة، وحكومة فايز الطراونة الثانية، وحكومة عبدالله النسور الأولى.
شغل بصفته وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي منصبَ محافظ الأردن لدى كلّ من البنك الدولي، وبنك التنمية الإسلامي، وبنك الإعمار الأوروبي. وأشرف خلال ذلك على علاقات الأردن مع المؤسسات التنموية الدولية، بما في ذلك الصناديق التنموية العربية وبنك الإعمار الأوروبي.
نائباً لرئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، ونائباً لرئيس هيئة مديري مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير، وعضواً في مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي في عمان (2013-2014).
مديراً لمكتب جلالة الملك عبد الله بن الحسين (2014-2018).
نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية في حكومة هاني الملقي الثانية (شباط-حزيران 2018).
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