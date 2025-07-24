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جفاف بركة العرايس في إربد - فيديو

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من المصدر
 
الخميس، 24-07-2025 11:31 م

الوكيل الإخباري- في مشهد مؤلم يعكس تدهور الواقع البيئي، وثق المصور عمر الدجاني جفاف بركة العرايس الشهيرة، الواقعة بين أودية ملكا والحمة الأردنية المتاخمة لنهر اليرموك.

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ودعا المصور الدجاني في مقطع فيديو إلى إنقاذ البركة وإيجاد الحلول لمنع جفافها، لافتا إلى أن البركة فقدت مياهها بالكامل بسبب التغير المناخي وتراجع منسوب الأمطار، ما أدى إلى انقراض الحياة البرية التي كانت تحيط بها.

 

وتاليا الفيديو:

 

 

 

 
 
gnews

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