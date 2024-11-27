 
الأربعاء 2024-11-27 04:03 م
 

جلالة الملك يجتمع بالرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في قمة ثلاثية

الملك يجتمع بالرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني
الملك يجتمع بالرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني
الأربعاء، 27-11-2024 03:13 م

الوكيل الإخباري-   عقد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قمة ثلاثية في نيقوسيا، الأربعاء.

اضافة اعلان

 

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي ومجاراة روسيا

الرئيس الأمريكي جو بايدن

فلسطين بايدن: نعمل على إنهاء الحرب في غزة دون سلطة لحماس

ا

أسواق ومال نمو تجارة روسيا مع "آسيان"

خلال لقائه وفدا من أبناء عشائر قلقيلية بالأردن

أخبار محلية العيسوي: الأردن وبتوجيهات ملكية المبادر في دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين

ا

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن القضاء على 250 عسكريا أوكرانيا على أطراف مقاطعة كورسك

هيئة تنظيم النقل البري

أخبار محلية النقل البري تسمح للهايبرد بالعمل على السفريات الخارجية

تعبيرية

عربي ودولي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: برنامجنا النووي يتسم بالشفافية

الملك يجتمع بالرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني

أخبار محلية جلالة الملك يجتمع بالرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في قمة ثلاثية



 




الأكثر مشاهدة