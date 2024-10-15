جلالة الملك يستقبل وفداً من لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأمريكي

الوكيل الإخباري-

استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني وفدا من لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب مايك روجرز، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد . اضافة اعلان





وأكد جلالته أن التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة أمر أساسي للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة .