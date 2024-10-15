 
الثلاثاء 2024-10-15 03:51 م
 
 

جلالة الملك يستقبل وفداً من لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأمريكي

جلالة الملك عبدالله الثاني في استقبال وفد من لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأمريكي
جلالة الملك عبدالله الثاني في استقبال وفد من لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأمريكي
الثلاثاء، 15-10-2024 03:40 م
الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني وفدا من لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب مايك روجرز، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد .اضافة اعلان


وأكد جلالته أن التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة أمر أساسي للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة .

 
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