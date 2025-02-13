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جلالة الملك يصل إلى أرض الوطن

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أرشيفية
الخميس، 13-02-2025 01:09 م

الوكيل الإخباري - وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، إلى أرض الوطن، اليوم الخميس، بعد زيارة عمل إلى الولايات المتحدة عقد خلالها لقاء قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واحتشد عشرات الآلاف من الأردنيين لاستقبال جلالته وولي العهد في مشهد مهيب لتلاحم القائد مع شعبه الذي اجتمع تقديرا لمواقف جلالته المشرفة والثابتة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكذلك الدفاع عن مصالح الأردن واستقراره وحماية الأردنيين ووضع ذلك فوق كل اعتبار.

وكان عقد جلالة الملك وترامب مباحثات، بحضور ولي العهد، في البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، حيث أكد جلالته أنه سيضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبار، وأن دعوات وخطط تهجير الفلسطينيين من ارضهم غير مقبولة وان ثمة خطة ستقدمها مصر والدول العربية بشأن غزة.

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