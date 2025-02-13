جلالة الملك يصل إلى أرض الوطن

واحتشد عشرات الآلاف من الأردنيين لاستقبال جلالته وولي العهد في مشهد مهيب لتلاحم القائد مع شعبه الذي اجتمع تقديرا لمواقف جلالته المشرفة والثابتة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكذلك الدفاع عن مصالح الأردن واستقراره وحماية الأردنيين ووضع ذلك فوق كل اعتبار.
وكان عقد جلالة الملك وترامب مباحثات، بحضور ولي العهد، في البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، حيث أكد جلالته أنه سيضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبار، وأن دعوات وخطط تهجير الفلسطينيين من ارضهم غير مقبولة وان ثمة خطة ستقدمها مصر والدول العربية بشأن غزة.
-
أخبار متعلقة
-
45 محامياً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
وزير المياه: "الناقل الوطني" مشروع أمن وطني للأردن
-
قرارات مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
-
الملك: أشكركم أبناء وبنات شعبي الوفي
-
ولي العهد للأردنيين: شكراً يا خير عزوة وخير سند
-
وزير الخارجية يشارك في مؤتمر باريس بشأن سوريا
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير الدولة الأقدم بوزارتي الدفاع والقوى العاملة السنغافوري
-
وزارة التربية والحسين للسرطان تطلقان حملة جديدة لحصالة الخير