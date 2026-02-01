جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارة لجمهورية مصر العربية

وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
