الأحد 2026-02-01 01:44 م

جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارة لجمهورية مصر العربية

الأحد، 01-02-2026 12:37 م
الوكيل الإخباري-   غادر جلالة الملك عبدﷲ الثاني أرض الوطن، الأحد، في زيارة إلى جمهورية مصر العربية، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.اضافة اعلان


وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
 
 


