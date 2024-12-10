جلالة الملك يفتتح مبنى نادي المتقاعدين العسكريين في منطقة زي

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الوكيل الإخباري- افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مبنى نادي المتقاعدين العسكريين في منطقة زي بمدينة السلط . اضافة اعلان





والتقى جلالته وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة البلقاء خلال افتتاح المبنى .



