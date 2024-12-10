 
الثلاثاء 2024-12-10 02:02 م
 

جلالة الملك يفتتح مبنى نادي المتقاعدين العسكريين في منطقة زي

جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه
جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه
الثلاثاء، 10-12-2024 01:05 م
الوكيل الإخباري-   افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مبنى نادي المتقاعدين العسكريين في منطقة زي بمدينة السلط .اضافة اعلان


والتقى جلالته وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة البلقاء خلال افتتاح المبنى .

 
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