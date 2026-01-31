السبت 2026-01-31 12:11 م

جلسات حوارية حكومية موسَّعة لمناقشة مستقبل مدينة عمرة

السبت، 31-01-2026 08:28 ص
الوكيل الإخباري-   تُعقد في رئاسة الوزراء السبت، جلسات حوارية متخصِّصة؛ لمناقشة تطوير مشروع مدينة عمرة، يشارك فيها أكثر من 150 خبيرًا من مختلف المجالات، من الهندسة والتخطيط العمراني والحضري والبيئة والنقل، إضافة إلى مختصين وأكاديميين في مجالات العمارة والطاقة والبيئة والمياه والاقتصاد والاستثمار، وممثلين عن النقابات ذات العلاقة.اضافة اعلان


وتأتي الجلسات في إطار سعي الحكومة لإشراك الخبراء الأردنيين في تطوير التصاميم الخاصة بمشروع مدينة عمرة، والمشاريع المنبثقة عنها، خصوصًا المرحلة الأولى التي تضمّ مشاريع استثماريَّة إنتاجيَّة تشمل مركزًا دوليًّا للمعارض والمؤتمرات، ومدينة رياضيَّة متكاملة تضم ستادًا دوليًّا لكرة القدم ومدينة أولمبيَّة إلى جانبه، وصالات مجهَّزة بمعايير أولمبيَّة للرياضات المختلفة، والتي سيبدأ العمل فيها العام الحالي وتمتدّ حتى عام 2029.

وتهدف الجلسات للاستماع إلى آراء وطروحات المشاركين، والاستفادة من خبراتهم للوصول إلى أفضل النماذج في تطوير المدن المستدامة، بما يُسهم في الوصول إلى نواة لمدينة خضراء حديثة تراعي معايير الاستدامة وجودة الحياة، والهويَّة الأردنيَّة، وتفتح فرصًا استثماريَّة واقتصاديَّة واعدة.

وستُعقد 5 جلسات متخصِّصة تشمل موضوعات: التنمية والتطوير الحضري، والأثر الاقتصادي وتكنولوجيا المستقبل، والمياه والطاقة والبيئة، والثقافة والتعليم، والرياضة والصحة والتنقُّل.

وكان رئيس الوزراء جعفر حسَّان أطلق مشروع مدينة عمرة نهاية شهر تشرين الثَّاني 2025، حيث بدأت أعمال البنية التحتيَّة في المشروع؛ ليشكّل نموذجًا جديدًا في التطوير الحضري وإدارة النموّ السكاني طويل الأمد؛ ونواة لمدينة مستقبليَّة نموذجيَّة للشباب والجيل القادم، بتنظيم وتخطيط مُحكَم، تمتدّ مراحل تطويرها على مدى 25 عامًا وبشكل عابر للحكومات.
 
 


