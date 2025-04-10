الخميس 2025-04-10 04:12 م
 

جلسات حوارية في الطفيلة عن ريادة الأعمال

الطفيلة
الطفيلة
 
الخميس، 10-04-2025 03:46 م

الوكيل الإخباري-    نظمت مؤسسة ولي العهد – مكتب الطفيلة، بالتعاون مع مركز الريادة والإبداع وتنمية المجتمع المحلي في جامعة الطفيلة التقنية جلستين حواريتين استهدفتا مجموعة من موظفي الجامعة والطلبة.

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وتمحورت الجلستان حول دور المشاريع الريادية في تنمية المجتمع المحلي والتحديات التي تواجه إنشاء هذه المشاريع، بالإضافة إلى مناقشة أهمية المسارات المهنية وصقل المهارات الشخصية لطلبة الجامعات خلال فترة دراستهم، وبما يسهم في تعزيز جاهزيتهم لدخول سوق العمل.

 
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