جلسات حوارية في الطفيلة عن ريادة الأعمال

وتمحورت الجلستان حول دور المشاريع الريادية في تنمية المجتمع المحلي والتحديات التي تواجه إنشاء هذه المشاريع، بالإضافة إلى مناقشة أهمية المسارات المهنية وصقل المهارات الشخصية لطلبة الجامعات خلال فترة دراستهم، وبما يسهم في تعزيز جاهزيتهم لدخول سوق العمل.
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