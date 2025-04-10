جلسات حوارية في الطفيلة عن ريادة الأعمال

الوكيل الإخباري- نظمت مؤسسة ولي العهد – مكتب الطفيلة، بالتعاون مع مركز الريادة والإبداع وتنمية المجتمع المحلي في جامعة الطفيلة التقنية جلستين حواريتين استهدفتا مجموعة من موظفي الجامعة والطلبة.

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