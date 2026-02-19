جلسة تشاورية مشتركة لممثلي قطاع صناعة الألبسة مع وزارة العمل

الوكيل الإخباري- عقدت غرفة صناعة الأردن والجمعية الأردنية لمصدّري الألبسة والمنسوجات (JGATE) جلسة تشاورية مشتركة لمصانع القطاع الأعضاء مع وزارة العمل، وذلك في مقر الغرفة، في إطار الشراكة المؤسسية والتنسيق المستمر بين الجانبين لخدمة قطاع صناعة الألبسة والمنسوجات.

وركّزت الجلسة، بشكل رئيس على تعزيز الامتثال للتشريعات الناظمة للقطاع، ومناقشة آليات تطوير منظومة الالتزام بما ينسجم مع القوانين والأنظمة المعمول بها، إضافة إلى بحث برنامج القائمة الذهبية (Golden List) ومعاييره ومتطلباته، وأثره في تحفيز المصانع على الالتزام ورفع مستوى الجاهزية التنظيمية والإدارية.



وشكّلت الجلسة، منصة حوار بنّاءة لمناقشة عدد من القضايا التشغيلية المرتبطة بالعمالة، بما في ذلك إجراءات التفتيش، وشروط السلامة والصحة المهنية، وضمان حقوق العمال، وآليات تحسين الأداء الرقابي، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع واستدامته وجاذبيته الاستثمارية.



وأكد ممثل قطاع الألبسة والمنسوجات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب القادري، أن التكامل بين الغرفة والجمعية يعكس وحدة موقف القطاع الصناعي وحرصه على تعزيز الامتثال والارتقاء بالمعايير التنظيمية، مشيرًا إلى أن العمل التشاركي مع وزارة العمل يسهم في تطوير بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا، ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين بالقطاع.



من جهته، بين رئيس مجلس إدارة الجمعية سانال كومار، أن الامتثال الكامل للتشريعات يمثل ركيزة أساسية لاستدامة القطاع وتعزيز ثقة الشركاء، مشددًا على أن الحوار المؤسسي المستمر مع وزارة العمل يهدف إلى تطوير حلول عملية ومتوازنة تدعم نمو القطاع وتحافظ في الوقت ذاته على بيئة عمل منظمة ومستقرة.



كما أعربت غرفة صناعة الأردن والجمعية الأردنية لمصدّري الألبسة والمنسوجات عن تقديرهما لوزارة العمل، ممثلةً بالمهندس هيثم نجداوي وأحمد أبو الفيلات، على تفاعلهم البنّاء وحرصهم المستمر على تعزيز الشراكة المؤسسية مع القطاع الصناعي، بما يخدم تطوير بيئة العمل وتعزيز الامتثال والاستدامة.



وأكد المهندس هيثم نجداوي خلال اللقاء، أن وزارة العمل ملتزمة بتعزيز بيئة تنظيمية واضحة ومتوازنة تكافئ المصانع الملتزمة، مشيرا إلى أن برنامج القائمة الذهبية يأتي كأداة عملية لدعم الامتثال وتعزيز التنافسية ضمن إطار من العدالة والشفافية."



من جانبه، أوضح أحمد أبو الفيلات أن الحوار المستمر مع القطاع الخاص يسهم في تطوير آليات امتثال عملية وقابلة للتطبيق، بما يحقق التوازن بين متطلبات التشريع وواقع العمليات التشغيلية، ويعزز استدامة بيئة العمل.