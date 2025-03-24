جلسة تشريعية ورقابية للنواب اليوم والاستماع لرد الحكومة على 25 سؤالاً

وبحسب جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة، سيناقش المجلس مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025.
كما يستمع المجلس خلال جلسة رقابية إلى ردود الحكومة على 25 سؤالاً موجهاً من أعضاء المجلس.
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