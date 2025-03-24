جلسة تشريعية ورقابية للنواب اليوم والاستماع لرد الحكومة على 25 سؤالاً

03:06 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/725068 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية يستكمل خلالها مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2020. اضافة اعلان





وبحسب جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة، سيناقش المجلس مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025.



كما يستمع المجلس خلال جلسة رقابية إلى ردود الحكومة على 25 سؤالاً موجهاً من أعضاء المجلس.